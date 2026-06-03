Губернатор Ростовской области сообщил о ликвидации дронов

Средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты над территорией Миллеровского района Ростовской области. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — говорится в посте губернатора.

По заявлению губернатора, обошлось без человеческих жертв и повреждений инфраструктуры. Информация продолжает поступать и будет уточняться.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об успешной работе ПВО, которая сбила 30 беспилотников над подведомственной ему территорией.

В ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области беспилотники ВСУ атаковали жилые районы, в результате чего несколько объектов получили повреждения, включая многоквартирный дом.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках.