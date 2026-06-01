Россия призвала к объективному и деполитизированному расследованию падения БПЛА в Румынии

Для выяснения обстоятельств инцидента, который произошел с дроном в румынском городе Галац, должно быть проведено деполитизированное расследование с участием России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все обстоятельства происшедшего должны быть установлены с помощью тщательного, объективного и деполитизированного расследования с обязательным привлечением российской стороны. Для этого России должны быть переданы для экспертизы объективные данные и обломки беспилотного летательного аппарата.

Дипломат отметил, что только после этого будет возможно дать оценку случившегося.

Небензя назвал голословными и лишенными объективности обвинения Румынии в адрес России на поспешно созванном Бухарестом заседании Совбеза ООН.

29 мая беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью Украины. Румыния обвинила в происшедшем Россию.

Ранее президент Румынии объяснил падение дрона на дом работой ПВО.