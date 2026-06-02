На Украине уничтожили военный завод Fire Point

МО: ВС РФ в ходе ночной атаки уничтожили украинский военный завод Fire Point
Вооруженные силы России уничтожили украинский военный завод Fire Point в ходе ночного массированного удара. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Расположенное в Днепропетровской области предприятие выпускало ракеты «Фламинго» и беспилотники FP-1. Ранее главный конструктор завода хвастался ежедневным выпуском 300 дронов и обещал сбивать российские баллистические ракеты в 2027 году.

Минувшей ночью ВС РФ поразили в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в числе которых «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». Под удары российских войск в столице также попали предприятия «Абрис ПТ», КБ «Спектр» и три территориальных центра комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Харьковской области ВС РФ поразили три предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и завода «Мотор Сич». Кроме того, удар пришелся по Шосткинскому казенному заводу «Звезда» в Сумской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская военно-промышленная компания Fire Point разместила одно из предприятий по производству БПЛА в подвальном помещении жилого дома в спальном районе Днепра. По его словам, местные жители боятся жаловаться на такое опасное соседство, поскольку силовые структуры могут применить в отношении них карательные меры.

Ранее совладелец Fire Point заявил о плане запустить по Москве 30 новых ракет.

 
