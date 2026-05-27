Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Украинская компания разместила производство беспилотников прямо в жилом доме в Днепре

Марочко: компания Fire Point собирает дроны в подвале жилого дома в Днепре
Inna Varenytsia/Reuters

Украинская военно-промышленная компания Fire Point разместила одно из предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов в жилом многоэтажном доме в Днепре. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Производство ударных дронов расположено в подвальном помещении жилого дома в спальном районе Днепра. Марочко отметил, что местные жители боятся жаловаться на такое опасное соседство, поскольку украинские силовые структуры могут применить в отношении них карательные меры.

В материале поясняется, что компания Fire Point разрабатывает для Вооруженных сил Украины не только беспилотники, но и ракеты.

28 апреля были опубликованы записи близкого соратника президента Украины Владимира Зеленского и фигуранта уголовного дела о коррупции Тимура Миндича об оборонных контрактах и элитных домах. На пленке Миндич обсуждает с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым финансирование производства дронов компанией Fire Point. Миндич считается одним из бенефициаров компании. Глава Fire Point Денис Штилерман отрицает, что реальным владельцем этой компании является Миндич.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда у ВСУ сотни дронов для ежедневных атак на РФ.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!