Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

ВСУ атаковали станцию техобслуживания возле школы в Запорожской области

ТАСС: беспилотники ВСУ ударили по СТО возле школы «Скифия» в Каменке-Днепровской
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками станцию техобслуживания (СТО) в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Рядом с СТО находится школа «Скифия». Здание образовательного учреждения не пострадало. В результате удара были повреждены несколько автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Также ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Каменке-Днепровской. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

В День защиты детей Вооруженные силы Украины дважды атаковали школу в прифронтовом городе Васильевке Запорожской области. По информации главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, утром 1 июня FPV-дрон атаковал образовательное учреждение, повредив кровлю. Вечером того же дня по школе ударили БПЛА самолетного типа, нанеся значительные разрушения.

1 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинские войска наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда у ВСУ сотни дронов для ежедневных атак на РФ.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!