ТАСС: беспилотники ВСУ ударили по СТО возле школы «Скифия» в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками станцию техобслуживания (СТО) в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Рядом с СТО находится школа «Скифия». Здание образовательного учреждения не пострадало. В результате удара были повреждены несколько автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Также ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Каменке-Днепровской. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

В День защиты детей Вооруженные силы Украины дважды атаковали школу в прифронтовом городе Васильевке Запорожской области. По информации главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, утром 1 июня FPV-дрон атаковал образовательное учреждение, повредив кровлю. Вечером того же дня по школе ударили БПЛА самолетного типа, нанеся значительные разрушения.

1 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинские войска наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

