В Минобороны РФ подтвердили ночные массированные удары по Украине

Минобороны: массированный удар был ответом на атаку Киева на колледж в ЛНР

Массированный ночной удар по объектам на Украине был ответом за атаку ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в мессенджере «Макс».

«Сегодня ночью в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск... Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами, ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах армии страны и военным аэродромам.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знали, что в общежитии в Старобельске находились молодые люди, в основном девушки, и намеренно ударили по нему. По его словам, на это указывают используемые ВСУ беспилотники, средства связи.

Ранее Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске.