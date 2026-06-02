Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Минобороны РФ подтвердили ночные массированные удары по Украине

Минобороны: массированный удар был ответом на атаку Киева на колледж в ЛНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Массированный ночной удар по объектам на Украине был ответом за атаку ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в мессенджере «Макс».

«Сегодня ночью в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск... Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами, ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах армии страны и военным аэродромам.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знали, что в общежитии в Старобельске находились молодые люди, в основном девушки, и намеренно ударили по нему. По его словам, на это указывают используемые ВСУ беспилотники, средства связи.

Ранее Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!