Иностранные наемники сдались в плен под Запорожьем

Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что воюющие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники в момент сдачи в плен находились на позициях к югу от Запорожья, они попали в окружение и были вынуждены сдаться в плен.

В марте этого года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об амнистии для граждан республики, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Одновременно парламент отклонил поправку ультраправого объединения «Конфедерация», предлагавшую признать недействительной присягу, принесенную польскими гражданами Украине.

Российские бойцы, комментируя участие польских наемников в боевых действиях на Украине, отмечали, что при попадании в плен они сразу же выдают все известные им сведения о позициях ВСУ, численности личного состава и другие сведения.

В это же время президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Это произошло после появления сообщений о том, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ.

Ранее российские разведчики узнали, о чем говорят наемники ВСУ.

 
