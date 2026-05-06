«Воевать не особо хотят»: российские разведчики узнали, о чем говорят наемники ВСУ

Российские средства радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры колумбийских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сами выдают места своей дислокации и маршруты движения. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира роты с позывным «Топаз».

Собеседник агентства отметил, что аппаратура ВС РФ позволяет прослушивать не только мобильные сети противника, но и радиосвязь.

«Наверное, [наемники] не догадывались, что мы их прослушивали. В разговорах своих они указывали данные количественные, где у них что располагается», — сообщил военный.

По его словам, судя по переводу перехвата, это было отдельное подразделение колумбийских наемников. По разговорам стало понятно, что их достаточно много.

«Но я честно скажу, что шли они за деньги <…> Воевать они совершенно не умеют, не особо хотят», — добавил «Топаз».

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что около семи тысяч колумбийцев с военной подготовкой участвуют в конфликте на Украине и «бессмысленно» теряют свои жизни. Колумбийцы занимают первое место среди идентифицированных иностранных бойцов ВСУ. Президент Колумбии напомнил, что в стране наемничество является уголовным преступлением и запрещено. Один из инициаторов принятия закона, депутат Алехандро Торо подчеркнул, что Колумбия не должна быть «источником боли и страданий в таких странах, как Конго, Украина, Йемен, Мексика».

Ранее стало известно, как колумбийские наемники добираются до Украины.