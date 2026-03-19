Колумбия присоединилась к странам, ведущим борьбу с наемничеством

Президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Об этом в соцсети X сообщил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — написал политик.

В прошлом году Петро обратился в парламент страны с запросом об экстренном рассмотрении законопроекта о запрете наемничества. Это произошло на фоне сообщений о самолете с колумбийскими наемниками, сбитом вооруженными силами Судана. Также поступала информация, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные сообщали, что колумбийских наемников заметили на границе Курской и Сумской областей в составе украинских сил.

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.