Над Россией за ночь сбили почти 150 дронов

Минобороны сообщило о 148 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 148 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 1 июня до 7:00 мск 2 июня.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей, а также над Краснодарским краем и республикой Крым. Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили воздушные цели над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.

1 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что украинские войска наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР.

 
