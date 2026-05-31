Дрон ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу в ЛНР

В городе Рубежное украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Старобельск — Москва. Об этом заявили в правительстве Луганской народной республики в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 11:10 мск на улице Восточная. В результате произошедшего никто не пострадал.

При ударе была повреждена задняя часть автобуса, а также пробит радиатор.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили над тремя регионами страны и Азовским морем 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

Также в поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за ночной атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м, с огнем борются более 100 человек. Пришлось привлечь пожарный поезд. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали, власти ввели режим ЧС.

Ранее Украина пригрозила армии России «логистическим локдауном».