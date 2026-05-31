Полковник Матвийчук: Украина не готова к обороне в Запорожье

Украина не рассчитывала, что российские войска когда-нибудь будут наступать в Запорожской области, поэтому не подготовилась к обороне региона. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, сейчас российские военные выходят на Доброполье, за которым простирается равнинная местность без лесов и объектов пересеченной местности. Для украинской стороны это значит, что ей будет трудно создать барьерные рубежи.

Матвийчук добавил, что ВС РФ с помощью штурмовых отрядов, дронов, тактической авиации, ракетных войск и других средств будут продвигаться и дальше.

18 мая украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области. ВС РФ стремятся оттеснить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Успеновки, выйти к коммуникациям Доброполья. При этом наиболее опасными участками остаются районы между Новогригорьевкой и Березовым, а также западнее Янчура.

Ранее на Украине сообщили о продвижении ВС РФ на границе Днепропетровской областей.