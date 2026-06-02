В украинском городе произошла серия взрывов

Новая серия взрывов произошла в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом заявило издание «Общественное» в Telegram-канале.

В настоящее время воздушная тревога действует в большинстве регионов республики. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве.

До этого сообщалось, что в Днепре (Днепропетровске) произошли взрывы. Также они были зафиксированы в Сумах, Харькове, Николаеве и в подконтрольном Киеву Запорожье.

30 мая в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули: российские войска при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

Ранее Минобороны раскрыло число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО за неделю.