В ряде украинских городов произошли взрывы

Вечером и ночью в нескольких городах Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Так, взрывы были слышны в Николаеве на юге страны, в Днепре (Днепропетровск), который находится на юго-востоке республики, а также на северо-востоке Украины — в Сумах и Харькове.

Кроме того, взрывы зафиксировали в подконтрольном украинским войскам Запорожье.

В настоящее время воздушная тревога действует в большинстве регионов страны. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве.

1 июня в Минобороны России заявили об ударе Вооруженных сил РФ по цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины.

30 мая в ведомстве рассказали, что военнослужащие страны нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на территории республики. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах украинских войск. В Минобороны подчеркнули: ВС РФ при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

Ранее Зеленский снова заявил об угрозе массированного удара со стороны России.