Минобороны России раскрыло число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе спецоперации.

За сутки российские войска заняли четыре населенных пункта — Караичное и Бударки в Харьковской области, Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области. В период с 23 по 29 мая подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Нововасилевка, Гранов Харьковской области, Рясное и Запселье в Сумской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Воздвижевку Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

До этого стало известно, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль основные трассы снабжения украинской армии на Липцевском направлении в Харьковской области, об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Ранее Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года.

 
