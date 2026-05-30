В ЛНР рассказали, что будет в Старобельске на месте разрушенного при ударе колледжа

Пасечник: колледж, разрушенный при ударе ВСУ в Старобельске, будет восстановлен

На месте колледжа, атакованного ВСУ в Старобельске, построят новый, заявил в эфире «Соловьев Live» глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Чиновник назвал главной ценностью жизнь людей и отметил, что будущее зависит от детей и от того, как их воспитают.

«Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей», — заявил Пасечник.

22 мая украинские беспилотники самолетного типа атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. При этом не выжил 21 человек, более 40 пострадали.

В Кремле назвали эту атаку чудовищной и подчеркнули, что ответственные за удар должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать атаку на общежитие военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее в Германии заявили о «нервозности» властей Украины из-за ударов возмездия РФ.