ОАК начала поставки Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолета Ту-214
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала поставки самолета Ту-214. Об этом заявил ее глава Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС.

«По Ту-214 поставки уже идут», — сказал Бадеха.

Ту-214 представляет собой российский двухдвигательный пассажирский самолет среднемагистрального класса, который способен выполнять полеты на расстояние до 4500 километров.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ запускает производство Ту-214.

Тогда же стало известно, что авиакомпания S7 намерена приобрести сто самолетов Ту-214, которые собирают в Татарстане. До конца 2026 года должно быть подписано соглашение, которое определит сроки и объемы поставок. Начать поставки лайнеров, которые будут вмещать до 213 пассажиров, планируется с 2029 года.

Ранее в Минтрансе оценили успехи России в обслуживании иностранных самолетов.

 
