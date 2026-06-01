В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — отмечается в сообщении, которое поступило в 16:31.

27 мая экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Киев добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Он посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

Комментируя слова Ходжеса, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что планы Запада по захвату Крыма являются безосновательными фантазиями. Депутат сообщил, что отставной американский начальник проживает во Франкфурте-на-Майне неподалеку от Железного моста. В связи с этим он предложил Минобороны РФ включить это место в список своих приоритетных целей.

Ранее в США признали невозможность Украины вернуть потерянные территории.