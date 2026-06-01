Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС: ракетная опасность объявлена в Крыму
Таисия Лисковец/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — отмечается в сообщении, которое поступило в 16:31.

27 мая экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Киев добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Он посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

Комментируя слова Ходжеса, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что планы Запада по захвату Крыма являются безосновательными фантазиями. Депутат сообщил, что отставной американский начальник проживает во Франкфурте-на-Майне неподалеку от Железного моста. В связи с этим он предложил Минобороны РФ включить это место в список своих приоритетных целей.

Ранее в США признали невозможность Украины вернуть потерянные территории.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!