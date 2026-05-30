В Госдуме жестко ответили американскому военному, призвавшему Украину захватить Крым

Депутат Журавлев назвал пустыми мечтами планы Запада захватить Крым
Планы Запада по захвату Крыма являются безосновательными фантазиями. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru прокомментировал слова генерала Бена Ходжеса, призывавшего Украину добиться контроля над Крымом.

Журавлев сообщил, что отставной американский начальник проживает во Франкфурте-на-Майне неподалеку от Железного моста. В связи с этим он предложил Минобороны включить это место в список своих приоритетных целей.

«Атаковать ракетами и дронами город, а мост разрушить – интересно, сможет ли Ходжес и после этого раздавать такие бодрые комментарии по поводу нападения на Россию?», — порассуждал Журавлев.

До этого экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Он посоветовал ВСУ бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

Ранее Украина нацелилась на сухопутный коридор в Крым.

 
