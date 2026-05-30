Планы Запада по захвату Крыма являются безосновательными фантазиями. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с News.ru прокомментировал слова генерала Бена Ходжеса, призывавшего Украину добиться контроля над Крымом.

Журавлев сообщил, что отставной американский начальник проживает во Франкфурте-на-Майне неподалеку от Железного моста. В связи с этим он предложил Минобороны включить это место в список своих приоритетных целей.

«Атаковать ракетами и дронами город, а мост разрушить – интересно, сможет ли Ходжес и после этого раздавать такие бодрые комментарии по поводу нападения на Россию?», — порассуждал Журавлев.

До этого экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Он посоветовал ВСУ бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

Ранее Украина нацелилась на сухопутный коридор в Крым.