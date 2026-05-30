Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В США признали невозможность Украины вернуть потерянные территории

Профессор Миршаймер: Украина никогда не вернет потерянные территории
Нина Зотина/РИА Новости

Затягивание конфликта бессмысленно для Украины, она навсегда лишилась Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Профессор подчеркнул, что в интересах Киева достичь мира как можно быстрее, поскольку он уже не вернет потерянные территории. Запад обязан усадить представителей Украины за стол переговоров, а также заставить их отказаться от ударов по России, считает он.

«Потому что если мы не будем осторожны, это приведет к катастрофе. <…> В конце концов они никак не победят русских», — сказал Миршаймер.

До этого он заявлял, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, весь вопрос в том, насколько разгромной будет победа ВС РФ. Эксперт отметил, что наступление армии России сопровождается огромными потерями среди ВСУ. Единственный «интересный вопрос» заключается в масштабах победы Москвы, подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины назвал «неприемлемым» требование России по Донбассу.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!