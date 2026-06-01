«РВ»: в результате ударов дронов в Одессе произошли взрывы и пожар

Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Зашедшие со стороны моря ударные дроны атаковали порт и другие объекты инфраструктуры, которые получили повреждения. В городе произошли взрывы и начался пожар.

В настоящий момент атака на Одессу продолжается.

26 мая военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Великобритания, контролирующая киевский режим, больше всего опасается наступления Вооруженных сил России на Одессу и освобождения этого города. В таком случае Лондон потеряет выход к Черному морю через Украину.

В этот же день украинское издание «Страна.ua», публикуя кадры строительства оборонительных сооружений, сообщило, что Одессу готовят к круговой обороне.

19 мая сообщалось, что в пригороде Одессы под удар попала группа французских инструкторов.

Ранее в подполье объяснили, зачем Одессу готовят к обороне.