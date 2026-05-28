Российские силы нанесли удары по инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по транспортной и аэродромной инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли удары по объектам транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Удары также были нанесены по местам хранения и запуска дронов, объектам энергетики, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах в зоне проведения специальной военной операции.

В операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Харьковской области.

До этого российские военные взяли под контроль село Воздвижевка в Запорожской области.

26 мая Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области.

Ранее экипаж российского танка Т-80 не дал ВСУ провести ротацию в Сумской области.