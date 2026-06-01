Промышленная инфраструктура повреждена в Одесской области

В Одесской области Украины получил повреждение объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.
Точное расположение объекта он не назвал, но отметил, что были зафиксированы попадания по «промышленной инфраструктуре».
В ночь на 1 июня в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по Одессе.
Зашедшие со стороны моря ударные беспилотники атаковали порт и другие объекты инфраструктуры, которые получили повреждения. В городе произошли взрывы и начался пожар.
До этого также приходили сообщения, что в Одессе и Сумах слышны взрывы.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, ночью воздушная тревога действовала в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по инфраструктуре Украины.