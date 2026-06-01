Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Три человека пострадали в Курской области в результате удара дрона ВСУ

Хинштейн: три человека получили ранения из-за атаки ВСУ
Александр Кряжев/РИА Новости

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль рядом с магазином в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника», — написал он.

До этого глава региона рассказал об очередном ударе беспилотником по Курской области, в результате которого в областную больницу была доставлена 62-летняя женщина с термическим ожогом стопы и минно-взрывной травмой.

28 мая Хинштейн сообщил, что пропавшими без вести числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1395 из них живы.

Также он отметил, что в прошлом году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

Ранее Хинштейн сообщил о количестве пунктов, разминированных в курском приграничье в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!