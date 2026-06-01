Три человека пострадали в Курской области в результате удара дрона ВСУ

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль рядом с магазином в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника», — написал он.

До этого глава региона рассказал об очередном ударе беспилотником по Курской области, в результате которого в областную больницу была доставлена 62-летняя женщина с термическим ожогом стопы и минно-взрывной травмой.

28 мая Хинштейн сообщил, что пропавшими без вести числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1395 из них живы.

Также он отметил, что в прошлом году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

Ранее Хинштейн сообщил о количестве пунктов, разминированных в курском приграничье в 2025 году.