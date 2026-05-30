Женщина получила ожог после атаки дрона в Курской области

В Курскую областную больницу доставлена женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА в Льговском районе. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

По словам главы региона, врачи диагностировали у 62-летней женщины термический ожог стопы и минно- взрывную травму.

До этого мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в Борисовском округе Белгородской области.

По данным властей, после взрыва дрона белгородец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. На месте происшествия повреждено оборудование.

В Минобороны до этого сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток выявили и сбили 352 беспилотника самолетного типа, 10 управляемых авиабомб, один снаряд американской РСЗО HIMARS.

Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по автомобилю в Шебекинском округе, травмировав мужчину.