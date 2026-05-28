Хинштейн сообщил о количестве пунктов, разминированных в Курской области в 2025 году

Александр Кряжев/РИА Новости

В курском приграничье за 2025 год разминировали 92 населенных пункта и обезвредили свыше трех миллионов взрывоопасных предметов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в ходе отчета перед депутатами Курской областной думы по итогам работы регионального правительства за 2025 год, которая транслировалась на платформе VK.

В своем выступлении губернатор региона отметил, что первостепенной задачей властей стоит разминирование всей территории области, после чего будет принято решение по восстановлению пострадавших районов. Хинштейн обратил внимание, что в 2025 году в Курской области была «развернута беспрецедентно масштабная группировка, на пике она насчитывала более 2,5 тыс. человек».

В своей речи глава региона рассказал, что пропавшими без вести на сегодняшний день числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1 395 из них живы.

Также Хинштейн отметил, что в прошлом году 120 жителей курского приграничья были возвращены с территории Украины.

Ранее Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области.

 
