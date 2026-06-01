Стало известно о присутствии украинских боевиков в одной из стран Африки

МИД РФ: украинские боевики орудуют в Ливии и атакуют российские суда
Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули деятельность в Ливии. Об этом сообщил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

«Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские бойцы в Ливии в том числе атакуют российские суда. Кроме того, дипломат указал на активную подготовку операторов БПЛА и спецназа, которую ведут украинские военные советники.

В начале марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма.

Как стало известно Associated Press (AP), ВСУ нанесли удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз» с военного объекта, расположенного в столице Ливии. По информации агентства, украинские войска базируются на авиабазе в прибрежном городе Мисурата, расположенном в 210 км от Триполи. Кроме того, украинская армия действует на военных объектах в столице и городе Эз-Завия, утверждает AP. В агентстве обратили внимание, что все они находятся на побережье Средиземного моря, в акватории которого и был поврежден российский танкер.

