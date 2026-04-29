«Черный экспорт террористам»: стало известно, кому Украина будет поставлять оружие

Украинский «черный экспорт» предполагает поставки украинского и западного оружия террористическим формированиям в разных уголках мира. В рамках «белого экспорта» Украина может в официальном порядке отправить дроны монархиям Персидского залива. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о желании Киева экспортировать оружие.

«То, что оружие украинское может попасть в руки террористов, это однозначно. Во-первых, потому что киевский режим, террористический режим. Они и без объявления Зеленского перепродают оружие, которое им поставляют из Европы, из Соединенных Штатов, из тех стран, которые поддерживают их в войне против России. Это идет, и оно идет не только через серый экспорт, но и чрез черный экспорт, а черный экспорт – это экспорт именно для террористов», — подчеркнул эксперт.

По словам Литовкина, в рамках так называемого белого экспорта, когда речь идет об официальных контрактах на поставку вооружения той или иной стране, Киев, скорее всего, будет экспортировать оружие, в первую очередь беспилотники, странам Персидского залива. Как отметил эксперт, не стоит исключать и поставок других видов вооружений в эти страны.

Зеленский заявил, что Киев начинает экспорт оружия. По его словам, украинский президент поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и украинской разведке определить перечень стран, в которые невозможен экспорт оружия по причине их сотрудничества с Россией.

Ранее Шойгу рассказал о последствиях для европейцев от выделения Украине кредита в €90 млрд.