Стало известно, как бойцы ВСУ пытаются выдать себя «за своих»

ТАСС: бойцы ВСУ в Днепропетровской области переодевались в российскую форму
Украинские солдаты, выполнявшие задачи в Днепропетровской области, переодевались в форму Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии в составе группировки российских войск «Центр» Дамира Чапаева.

Мужчина рассказал, что бывали случаи, когда бойцы ВС РФ «встречали в упор» украинских военнослужащих.

«Противник, как правило, использует нашу форму», — подчеркнул военный.

По его словам, в районе населенного пункта Новоподгородное был ликвидирован командир одной из групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Пельмень». Российские бойцы смогли вычислить его, хотя он был одет в форму ВС РФ. Чапаев уточнил, что удары по «Пельменю» были нанесены в тот момент, когда он двигался по лесополосам в сторону позиций российских подразделений.

29 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Новоподгородное в Днепропетровской области. В сражениях за населенный пункт участвовали военные группировки «Центр».

Ранее министр обороны РФ высказался о взятии Новоподгородного.

 
