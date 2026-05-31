ТАСС: группу наемников ВСУ из Британии и ФРГ уничтожили в Запорожской области

Группу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам — немцы и британцы», — рассказал источник агентства.

По его словам, часть ликвидированных бойцов — военнослужащие 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины и отдельного батальона специального назначения. При этом командование ВСУ направило их выполнять боевые задачи в составе 3-го штурмового батальона полка «Скала».

В силовых структурах уточнили, что среди попавших под удар наемников были Филипп Латерман 2000 года рождения и Ларган Джейсон 2003 года рождения.

30 мая министерство обороны РФ заявило, что десантники группировки российских войск «Днепр» уничтожили систему подземных укреплений ВСУ на Запорожском направлении. Цель представляла собой сеть подземных тоннелей и ходов, использовавшихся для скрытого перемещения резервов и внезапного выхода в тыл. В ведомстве уточнили, что данную тактику называют «кротовой». Российские военнослужащие избавились от объекта, поместив в вентиляционные шахты усиленные заряды взрывчатых веществ и термобарические гранаты.

Ранее подразделения ВС РФ установили контроль над селом в Запорожской области.