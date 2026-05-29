Российские войска за сутки заняли сразу четыре населенных пункта в зоне СВО

Минобороны сообщило о взятии сел в Харьковской и Днепропетровской областях

Вооруженные силы России за последние сутки установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, речь идет о селах Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, а также о населенных пунктах Бударки и Караичное в Харьковской области.

Кроме того, в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российские подразделения уничтожили три крылатые ракеты Storm Shadow, три авиационные ракеты SCALP и 2628 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под огневой контроль основные трассы снабжения украинских войск на Липовецевском направлении. Как он отметил, российским бойцам удалось на 2 км продвинуться в расположенных здесь лесополосах.

Ранее украинские бойцы не смогли отступить из Харьковской области из-за заградотряда.