ТАСС: удар ВСУ по школе в запорожской Васильевке был спланирован

Военнослужащие ВСУ целенаправленно ударили по школе в Васильевке Запорожской области, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ. Такое мнение высказали ТАСС в пророссийском подполье.

«У запорожского и херсонского подполья есть информация от источников из ВСУ о том, что удар по школе в Васильевке не был ошибкой артиллеристов или сбоем координат. Данная акция полностью спланирована», — подчеркнул источник.

По его словам, перед киевской верхушкой в настоящее время стоит задача любой ценой спровоцировать жесткий ответный удар российских войск. Как уточнил источник, его планируется использовать как повод для принудительной деэскалации «на выгодных для себя условиях или выбивания новых западных пакетов».

31 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ударили по территории общеобразовательной школы в Васильевке. По словам чиновника, в результате оказался поврежден школьный автобус и оконное остекление школы. К счастью, никто не пострадал, добавил глава региона.

Ранее город — спутник Запорожской АЭС подвергся массированной атаке ВСУ.