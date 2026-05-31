ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории общеобразовательной школы в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате вражеской атаки в городе Васильевке оказался поврежден школьный автобус и оконное остекление школы. К счастью, никто не пострадал, добавил Балицкий. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также ВСУ атаковали жилой дом в городе Васильевка. В результате в ловушке на четвертом этаже оказалась сотрудница местной администрации. В момент атаки она спряталась в ванной в одной ночной рубашке. После череды ударов украинских беспилотников в здании начали рушиться плиты. Женщина зацепилась ночнушкой за металлический штырь, который вылез из стены, и повисла на нем. На ее крики прибежали российские военные и вытащили ее из-под обломков. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Васильевка находится на границе с Украиной, в так называемой «серой зоне». Местные жители отмечают, что в их город ежедневно прилетают от трех до сотен вражеских дронов.

