На трассе «Новороссия» огневые группы отражают атаку дронов ВСУ

В районе федеральной трассы «Новороссия» в Херсонской области мобильные группы отражают атаку украинских БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Внимание, трасса Р-280 «Новороссия» — мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА», — написал он.

29 мая на трассе водитель «Камаза» наехал на мину ВСУ и не выжил. Как сообщал тогда Сальдо, утром гексакоптер «Баба-яга» разбросал мины на участке трассы «Новороссия» на границе между Херсонской и Запорожской областями. В результате детонации были повреждены несколько машин, которые перевозили квартирные блоки для строительных объектов в Геническе.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Губернатор попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. Глава региона также рекомендовал ограничить поездки без острой необходимости.

Ранее город-спутник Запорожской АЭС пережил атаку украинских беспилотников.