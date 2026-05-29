На трассе «Новороссия» водитель «Камаза» наехал на мину ВСУ

Водитель «Камаза» погиб на трассе «Новороссия», которую украинские военные заминировали с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, утром гексакоптер «Баба-яга» разбросал мины на участке трассы «Новороссия» на границе между Херсонской и Запорожской областями. Водитель грузовика наехал на взрывное устройство и погиб от взрыва.

Также в результате детонации мин были повреждены несколько машин, которые перевозили квартирные блоки для строительных объектов в Геническе.

В настоящее время участок трассы перекрыт. Саперы проводят разминирование.

«Это циничное варварство. Такие действия по своей жестокости напоминают фашистскую блокаду Ленинграда», — написал Сальдо.

Он призвал водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а при обнаружении опасных объектов сразу сообщать в экстренные службы.

28 мая Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, в результате чего погиб мужчина. По его словам, жена погибшего и двое маленьких детей получили ранения. Губернатор назвал произошедшее «сознательной провокацией». Он объяснил, что Украине необходимо снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, поэтому Киев пытается прикрыть одно преступление другим.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал школу с детьми в Херсонской области.