ВСУ применяют дистанционное минирование с дронов трассы в Запорожской области

Украинские войска применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Над автомобильной трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», — уточнил он.

Балицкий попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы.

По словам губернатора, в случае обнаружения опасных объектов необходимо сообщить в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии. Глава региона рекомендовал ограничить поездки без острой необходимости.

25 мая Балицкий сообщил, что отец и дочь, ехавшие за цветами для последнего звонка, получили тяжелые ранения при атаке ВСУ на их автомобиль в Запорожской области. По его словам, вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге между городом Днепрорудным и поселком Веселое, вблизи села Видножино. Ранения получили двое человек — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.

Ранее на значительной части Запорожской области аварийно отключилось электричество.