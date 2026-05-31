Город-спутник Запорожской АЭС переживает атаку украинских беспилотников

Украинские дроны атаковали Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации населенного пункта.

«Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах», — рассказал источник агентства.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также наносят удары по въезду в Энергодар и территории в районе заправок.

Как заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ситуация на электростанции находится под контролем. Безопасность эксплуатации объекта обеспечивается в полном объеме, несмотря на атаку беспилотников на город-спутник, подчеркнула специалист.

30 мая украинский дрон влетел в здание машинного зала блока №6 Запорожской АЭС, после чего взорвался. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что оборудование внутри помещения не получило повреждений. При этом в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев подчеркнул, что это был первый в истории мирового сообщества удар по основному оборудованию атомной электростанции.

