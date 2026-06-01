Страны НАТО совершили разведывательные полеты над Белоруссией

Минобороны: страны НАТО совершили 24 вылета для разведки у границ Белоруссии

Страны — члены НАТО совершили 24 вылета самолетов для разведки целей на территории Белоруссии за неделю. Об этом сообщило министерство обороны республики в Telegram-канале.

«24 самолето-вылета разведывательной авиации стран — членов НАТО зафиксировано за неделю в отношении Республики Беларусь», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что российские самолеты-истребители Су-27 и Су-35 перехватили британский самолет RC-135W Rivet Joint, осуществлявший разведку в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

15 мая самолет Beechcraft King Air 350ER, способный выполнять работы по аэрофотосъемке, наблюдению, разведке и инспекции полетов, кружил в воздушном пространстве Эстонии недалеко от границы с Россией.

В начале мая самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции несколько дней подряд летал над акваторий Черного моря.

Ранее российский истребитель перехватил противолодочный самолет США над Черным морем.