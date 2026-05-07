Шведский самолет-разведчик несколько дней кружит над Черным морем

РИА: самолет-разведчик ВВС Швеции третий день летает над Черным морем

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд летает над акваторий Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Борт вылетел из столицы Румынии Бухареста около 9.00 мск. Оказавшись над восточной частью Черного моря, самолет развернулся в точке, находящейся приблизительно в 220 км от Сочи, и начал летать по траектории петли.

Тот же Gulfstream летал по схожей траектории во вторник и среду. Агентство уточняет, что пятого мая полет самолета-разведчика длился 6 часов 30 минут, на следующий день — около семи.

Шведский Gulfstream уже не первый раз кружит над Черным морем. Так, 25 апреля, борт заметили над нейтральными водами в западной части акватории.

16 марта британский самолет-разведчик совершил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма. Это был Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы Уэддингтон в Соединенном Королевстве, после чего пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

Ранее патрульный самолет США пролетел над Черным морем.