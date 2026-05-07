Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Шведский самолет-разведчик несколько дней кружит над Черным морем

РИА: самолет-разведчик ВВС Швеции третий день летает над Черным морем
Shutterstock

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд летает над акваторий Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Борт вылетел из столицы Румынии Бухареста около 9.00 мск. Оказавшись над восточной частью Черного моря, самолет развернулся в точке, находящейся приблизительно в 220 км от Сочи, и начал летать по траектории петли.

Тот же Gulfstream летал по схожей траектории во вторник и среду. Агентство уточняет, что пятого мая полет самолета-разведчика длился 6 часов 30 минут, на следующий день — около семи.

Шведский Gulfstream уже не первый раз кружит над Черным морем. Так, 25 апреля, борт заметили над нейтральными водами в западной части акватории.

16 марта британский самолет-разведчик совершил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма. Это был Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы Уэддингтон в Соединенном Королевстве, после чего пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

Ранее патрульный самолет США пролетел над Черным морем.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!