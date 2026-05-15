Самолет-разведчик летает у границы Эстонии и России

ТАСС: самолет-разведчик кружит над Эстонией недалеко от границы с Россией
Самолет Beechcraft King Air 350ER, который способен выполнять работы по аэрофотосъемке, наблюдению, разведке и инспекции полетов, кружит в воздушном пространстве Эстонии недалеко от границы с Россией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

Он уточнил, что борт, числящийся в категории государственной авиации, летает рядом с российской границей со стороны Нарвы. По слова собеседника агенства, воздушное судно вылетело с военной базы Эмари, находящейся на западе Эстонии недалеко от побережья Финского залива. Затем самолет направился на восток республики, где в настоящее время осуществляет полеты на высоте около 6,5 км.

Также источник отметил, что в данных районах редко фиксируется появление борта данного типа.

В начале мая самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции несколько дней подряд летал над акваторий Черного моря. Этот самолет уже не первый раз кружил над Черным морем. Так, 25 апреля, борт заметили над нейтральными водами в западной части акватории моря.

Ранее российский истребитель перехватил противолодочный самолет США над Черным морем.

 
