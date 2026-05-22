Су-27 и Су-35 не дали британскому RC-135W провести разведку над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-35 перехватили британский самолет RC-135W Rivet Joint, осуществлявший разведку в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что 20 мая министерство обороны Великобритании опубликовало кадры инцидента. На видео запечатлено, как Су-35 приближается к самолету королевства, из-за чего на его борту срабатывают аварийные системы и отключается автопилот.

«После этого Су-27 совершил шесть пролетов прямо перед RC-135, приблизившись к его носу на расстояние шести метров», — утверждается в материале.

Авторы статьи обратили внимание, что RC-135W — это воздушное судно, предназначенное для сбора разведывательных данных с радаров и иных источников сигналов. Также эти самолеты используются для обнаружения средств управления и контроля возможного противника.

«Их присутствие особенно важно из-за ограниченности собственных возможностей Украины по сбору разведывательной информации», — подчеркнули журналисты.

29 апреля разведывательный беспилотник Вооруженных сил Италии подал сигнал бедствия в небе над акваторией Черного моря. Утром дрон вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и примерно за три часа долетел до моря. Однако здесь летательный аппарат послал код 7600, означающий сбой в радиооборудовании, и вернулся на базу.

Ранее у границы России засекли шведский разведывательный самолет.