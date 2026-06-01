В разных частях Украины одновременно прогремели взрывы

В Одессе и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
На Украине произошли взрывы в Одессе и Сумах. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сейчас воздушная тревога действует в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Прошлой ночью на юго-востоке Харьковской области Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Местные власти заявили, что БПЛА типа Shahed двигались к городу Изюм. В Киеве и еще нескольких регионах Украины тоже включили сирены.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва, который может составлять до 30 секунд, сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее экспертам МАГАТЭ при осмотре Запорожской АЭС пришлось прятаться из-за дронов.

 
