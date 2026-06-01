Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний
Самый большой корабль ВМФ России — крейсер «Адмирал Нахимов» — приступил к завершающему этапу испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.

«К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в зимнем периоде обучения в состав флота вошел морской тральщик «Полярный».

До этого американское издания 19FortyFive писало, что «Адмирал Нахимов» не способен значительно повысить могущество надводных сил Военно-морского флота России.

В сентябре прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских испытаний. Крейсер впервые за последние 28 лет вышел в Белое море для прохождения ходовых испытаний.

Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».

 
