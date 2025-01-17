Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов»

19FortyFive: у крейсера «Адмирал Нахимов» нет аналогов среди судов на Западе
close
Олег Ласточкин/РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ России является уникальным судном, у которого нет аналогов на Западе. Об этом заявил аналитик Калеб Ларсон из издания 19FortyFive.

«Линейные крейсеры класса Киров. представляют собой своеобразный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, не имеющий точных аналогов в западных военно-морских силах», — подчеркнул он.

15 января обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что новое оружие, устанавливаемое на российский крейсер «Адмирал Нахимов», превратит его в «огромный ракетный транспорт».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок. Этот уникальный боевой корабль, являющийся самым тяжелым надводным судном в мире, должен был выйти из доков 15 ноября.

Ранее глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами