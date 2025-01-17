19FortyFive: у крейсера «Адмирал Нахимов» нет аналогов среди судов на Западе

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» ВМФ России является уникальным судном, у которого нет аналогов на Западе. Об этом заявил аналитик Калеб Ларсон из издания 19FortyFive.

«Линейные крейсеры класса Киров. представляют собой своеобразный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, не имеющий точных аналогов в западных военно-морских силах», — подчеркнул он.

15 января обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что новое оружие, устанавливаемое на российский крейсер «Адмирал Нахимов», превратит его в «огромный ракетный транспорт».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок. Этот уникальный боевой корабль, являющийся самым тяжелым надводным судном в мире, должен был выйти из доков 15 ноября.

Ранее глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях.