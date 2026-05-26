Великобритания, контролирующая киевский режим, больше всего опасается наступления ВС России на Одессу и освобождения этого города. В таком случае Лондон потеряет выход к Черному морю через Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.



По его словам, именно поэтому ВСУ сейчас занимаются фортификационным укреплением города в целях повышения его обороноспособности.



«Великобритания является государством, которое во многом определяет курс нынешнего преступного киевского режима. Начинаются действия — фортификационные укрепления Одессы... Они отражают желание британцев любой ценой удержать юг Украины под собственным контролем. Хочу подчеркнуть — не под контролем киевского режима, а под собственным контролем, потому что во многом они контролируют ситуацию, а не киевский режим», — отметил военный эксперт.



По словам Евсеева, если Одессу «отрежут» от основной части Украины со стороны суши, то освобождение города российскими войсками будет неизбежно.



Поэтому, сказал эксперт, взятие Одессы Россией – это «самое опасное, что они [британцы] видят для себя».



Одессу готовят к круговой обороне. Об этом 26 мая сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя кадры строительства оборонительных сооружений.

Ранее глава района Киева призвал «подготовиться к апокалипсису» и вырыть уличные туалеты.