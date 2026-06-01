МИД России отреагировал на удар БПЛА по Геническу

Захарова назвала удар дронов по Геническу жертвоприношением ребенка
Украина специально пропагандирует антиценности, заявила РИА Новости после удара БПЛА по городу Геническ в Харьковской области официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Дипломат сказала, что Международный день защиты детей , 1 июня, Киев встречает «кровавым жертвоприношением ребенка». Представитель МИД считает эту атаку открытой демонстрацией «отмены цивилизационных ценностных ориентиров».

Накануне в Геническе при налете БПЛА ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Атака продолжилась сразу после удара по жилой многоэтажке в городе. По последним данным, в Геническе пострадали 11 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Украина пригрозила армии России «логистическим локдауном».

 
