МИД России отреагировал на удар БПЛА по Геническу

Украина специально пропагандирует антиценности, заявила РИА Новости после удара БПЛА по городу Геническ в Харьковской области официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Дипломат сказала, что Международный день защиты детей , 1 июня, Киев встречает «кровавым жертвоприношением ребенка». Представитель МИД считает эту атаку открытой демонстрацией «отмены цивилизационных ценностных ориентиров».

Накануне в Геническе при налете БПЛА ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Атака продолжилась сразу после удара по жилой многоэтажке в городе. По последним данным, в Геническе пострадали 11 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

