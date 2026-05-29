«До фронта по прямой — 2800 км»: ракетную опасность впервые объявили по всему Уралу

Ракетную угрозу впервые объявили на территории всего Уральского федерального округа, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенном более чем в 2000 км от Украины. Об ударах пока не сообщалось, в некоторых регионах режим опасности уже сняли. В ночь на 29 мая российские регионы уже подверглись массированной атаке дронов, пострадали предприятия в Волгоградской и Ярославской областях.

Ракетную опасность впервые объявили на территории всего Уральского федерального округа, сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», — написал он в Telegram-канале.

В частности, угроза объявлена впервые объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенном более чем в 2000 км от Украины.

» До фронта, между прочим, по прямой — около 2800 км . На Ямале и под Тюменью расположены ключевые узлы и берут начало логистические хабы энергетической инфраструктуры России, в т.ч. транспортирующие углеводороды на Запад. Ощущение, что удары по Киеву с предварительным оповещением противника не только не вразумляют последнего, а наоборот...» — прокомментировал ситуацию военный корреспондент Юрий Котенок.

Также ракетную опасность ввели и в ряде других регионов: Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Липецкой областях, Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Чувашии. Росавиация ограничивала полеты, они затронули воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Чебоксар, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга и Челябинска.

К настоящему моменту угроза уже снята в Пермском крае, Челябинской, Оренбургской, Свердловской областях, в последней области она продлилась 2 часа 10 минут. Возобновлена работа аэропортов Пензы, Ижевска, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Сообщений об атаках пока не поступало.

Ночной удар

В ночь на 29 мая российские регионы уже подверглись массированной атаке дронов. Как объявили в Минобороны РФ, всего с 20:00 28 числа до 07:00 29-го средствами ПВО российские военные сбили 208 беспилотников самолетного типа. Не обошлось без жертв.

В Волгоградской области в результате украинских ударов погибли два человека.

«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии», — рассказал губернатор Андрей Бочаров.

Позже пресс-служба администрации города сообщала о смерти пострадавшей . В мэрии добавили, что вторым погибшим оказался охранник предприятия.

Специалисты проверили качество воздуха возле очагов пожаров, возникших на местах падения обломков дронов. Выяснилось, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Огонь быстро потушили.

Кроме того, сообщил Бочаров, на юге Волгограда из-за падения обломков беспилотников загорелись объекты «топливно-энергетического комплекса», произошли и другие небольшие пожары. Все они уже потушены. На улице Вершинина дрон атаковал многоквартирный дом, повредив балконы. Один человек пострадал , помощь ему оказали на месте.

По данным Telegram-канала SHOT, всего над Волгоградом прогремели около 20 взрывов.

«Местные рассказали SHOT, что было слышно не менее 10 взрывов в южной и центральной части Волгограда, начиная с 00:11 ночи. От громких звуков сработали сигнализации у машин. Очевидцы утверждают, что было видно несколько вспышек в небе», — пишет издание.

В Ярославской области налет дронов ВСУ привел к пожару на промышленном объекте, объявил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал он.

На время атаки власти перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения уже сняли.

Из-за массированной атаки беспилотников ночью и утром также была приостановлена работа ряда аэропортов. В Росавиации объявляли об ограничениях на прием и выпуск самолетов в Волгограде, Саратове, Калуге, Геленджике и Ярославле. Кроме того, столичный аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Работа всех этих аэропортов была возобновлена.