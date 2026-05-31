Человек пострадал при ударе ВСУ по автобусу в Херсонской области

В Херсонской области при атаке БПЛА на рейсовый автобус пострадала женщина
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали рейсовый автобус в Херсонской области. Об этом журналистам ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Он уточнил, что удару подвергся автобус, курсирующий между Скадовском и Лазурным.

«Пострадала одна женщина», — подчеркнул Василенко.

30 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за сутки в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей. В районе села Чонгар был ранен мужчина 1968 года рождения, а в селе Костогрызово во время налета БПЛА пострадали две женщины 1966 и 1975 годов рождения. Также медицинская помощь потребовалась мужчине 1961 года рождения из Малой Лепетихи. В Великой Лепетихе был ранен подросток 2008 года рождения, на трассе Голая Пристань — Гладковка пострадал мужчина 1964 года рождения.

За день до этого грузовик наехал на одну из мин, разбросанных ВСУ на участке трассы «Новороссия» на границе между Херсонской и Запорожской областями. В результате взрыва водитель получил несовместимые с жизнью ранения, рассказал Сальдо.

Ранее украинский БПЛА атаковал школу в Херсонской области.

 
