ВСУ нанесли новый удар по городу — спутнику Запорожской АЭС

Мэр Пухов: ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре
Украинские войска атаковали школу бокса в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом рассказал мэр населенного пункта Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что под удар попал один из самых значимых спортивных объектов города, где в 2023 году завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции.

«В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом», — уточнил Пухов.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре.

 
