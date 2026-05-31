ВСУ нанесли новый удар по городу — спутнику Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали школу бокса в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом рассказал мэр населенного пункта Максим Пухов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что под удар попал один из самых значимых спортивных объектов города, где в 2023 году завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции.
«В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом», — уточнил Пухов.
30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.
Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.
На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.
Ранее ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре.