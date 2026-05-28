ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре

Пухов: дрон ВСУ ударил по готовящемуся к открытию детскому саду в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории детского сада в Энергодаре, его готовили к открытию после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, в момент атаки детей в учреждении не было. Пухов добавил, что в результате удара была повреждена детская площадка, а также новые малые архитектурные формы.

Мэр отметил, что этот детский сад готовился к открытию после капитального ремонта, сделанного при поддержке Росэнергоатома.

Пухов также добавил, что, несмотря на повреждения, детский сад восстановят.

В этот же день ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне. В результате один мужчина получил раны, несовместимые с жизнью, его жена и двое маленьких детей ранены.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что это «сознательная провокация» со стороны Украины. Так противник, по его словам, пытается снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, прикрывая одно преступление другим.

Ранее сообщалось, что здание суда пострадало после удара ВСУ по Нижнему Новгороду.